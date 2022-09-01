Дождь и плюс 8 градусов будет в Петербурге 1 сентября

Дождь и холод ждут Петербург 1 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Наступила осень. В Санкт-Петербурге она началась с холода, дождей и ветра. В четверг, 1 сентября 2022 года, в Северной столице будет очень пасмурная погода, поэтому школьникам после линейки на День знаний даже не погулять. Отправляясь на улицу следует одеваться теплее и обязательно брать с собой зонт. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- В первый день сентября погоду в Северной столице продолжит формировать тыловая, холодная часть циклона, уходящего на северо-восток Европейской России. Его стараниями небо продолжат закрывать плотные и низкие облака, пройдут дожди и по-прежнему будет ветрено, а температурный фон окажется на 6-7 градусов ниже климатической нормы, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге всего 8-10 градусов, по Ленинградской области 6-11 градусов. Ветер сохранится северный 5-10 метров в секунду, при дожде порывистый.

В пятницу, 2 сентября, дождь продолжится, но будет уже небольшой. Также станет на пару градусов теплее.