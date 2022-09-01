1 сентября может стать самым холодным за всю историю Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Осень пришла в Санкт-Петербург, а дожди так и не прекратились. При этом температура воздуха в городе продолжает понижаться, так что школьникам совсем не повезло с линейками на День знаний. Зато нынешнее 1 сентября 2022 года может стать самым холодным за всю историю Северной столицы. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Смогут ли первоклассники вспоминать потом историческое событие, как они начали учиться в первый самый холодный школьный день. Думаю, уже после обеда это будет понятно, и можно будет уточнить график самых холодных лет в начале учебного года, - отметил синоптик.

Пока что рекордно холодным было 1 сентября 1987 года. Тогда температура воздуха составила всего плюс 10 градусов. Судя по прогнозу, первый день осени этого года может стать даже холоднее - всего плюс 8 градусов.