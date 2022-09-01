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Происшествия1 сентября 2022 6:02

Полиция задержала мошенников, лишивших двух пенсионеров из Петербурга квартир на 20 млн рублей

Преступники убеждали стариков продавать жилье, день переводить на «безопасные» счета
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Мошенники лишили пенсионеров из Петербурга квартир на 20 млн рублей

Мошенники лишили пенсионеров из Петербурга квартир на 20 млн рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала группу мошенников, которые с особой циничностью лишали стариков квартир и всех накоплений. На данный момент известно о двух жертвах - мужчине и женщине, обоим по 77 лет. В общей сложности мошенники украли у них порядка 20 млн рублей. Об этом 1 сентября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Пожилой мужчина попал в оборот к мошенникам в декабре 2021 года. Сначала они убедили старика перевести на "безопасный" счет его сбережения - около 1 млн рублей. После лишили двух квартир - заставили продать жилье, а вырученные деньги 12,5 млн рублей также отдать на "безопасный" счет, - рассказали в полиции.

В июне мошенники взялись за пожилую петербурженку. Также обманом убедили продать ее квартиру в Петергофе за 7 млн рублей, деньги перевести на "безопасный" счет. Однако полностью забрать все деньги им не удалось, так как вмешалась полиция.

В Петербурге полиция задержала двух участников аферы - 40-летних друзей. Они являются учредителями и сотрудниками двух агентств недвижимости, через которые и осуществлялась продажа квартир. Также задержаны еще двое - 33-летний мужчина и 31-летняя женщина. Известно, что часть мошенников находятся за границей. Расследование продолжается.