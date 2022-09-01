Полиция задержала мошенников, лишивших двух пенсионеров из Петербурга квартир на 20 млн рублей

Мошенники лишили пенсионеров из Петербурга квартир на 20 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала группу мошенников, которые с особой циничностью лишали стариков квартир и всех накоплений. На данный момент известно о двух жертвах - мужчине и женщине, обоим по 77 лет. В общей сложности мошенники украли у них порядка 20 млн рублей. Об этом 1 сентября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Пожилой мужчина попал в оборот к мошенникам в декабре 2021 года. Сначала они убедили старика перевести на "безопасный" счет его сбережения - около 1 млн рублей. После лишили двух квартир - заставили продать жилье, а вырученные деньги 12,5 млн рублей также отдать на "безопасный" счет, - рассказали в полиции.

В июне мошенники взялись за пожилую петербурженку. Также обманом убедили продать ее квартиру в Петергофе за 7 млн рублей, деньги перевести на "безопасный" счет. Однако полностью забрать все деньги им не удалось, так как вмешалась полиция.

В Петербурге полиция задержала двух участников аферы - 40-летних друзей. Они являются учредителями и сотрудниками двух агентств недвижимости, через которые и осуществлялась продажа квартир. Также задержаны еще двое - 33-летний мужчина и 31-летняя женщина. Известно, что часть мошенников находятся за границей. Расследование продолжается.