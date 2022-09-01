Владелец группы компаний «Норманн» отправится под суд за кражу у дольщиков более 3 млрд рублей на строительстве домов в Петербурге и Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге владелец группы компаний «Норманн»отправится под суд за хищение свыше 3 миллиардов рублей у дольщиков на строительстве жилых домов в городе и Ленинградской области. 1 сентября 2022 года прокуратура рассказала, что утвердила обвинительное заключение и передала дело на рассмотрение в Смольнинский районный суд.

- По версии следствия, с 2014 по 2018 годы собственник компании продавал квартиры в строящихся жилых комплексах «На Заречной» и «Десяткино 2.0». В общей сложности деньги вложили более 2 тысяч человек, которые в итоге стали обманутыми дольщиками, - рассказали в прокуратуре.

Владелец компании деньги получил, но планов на строительство у него не было. В целях возмещения ущерба на имущество организаций, а также на имущество фигуранта уголовного дела наложен арест.