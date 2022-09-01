В Петербурге эвакуировали магазин из-за покупателя с гранатой

В магазин в Невском районе пришел грабитель с гранатой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге грабитель устроил переполох в одном из сетевых магазинов города. Вечером 31 августа 2022 года из торгового зала продуктового магазина, расположенного в Невском районе, пришлось эвакуировать покупателей из-за мужчины с гранатой. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Около 21:20 часов неизвестный мужчина пришел в магазин на Прибрежной улице, набрал покупок и решил пройти мимо кассы, не заплатив, - рассказал источник.

Когда охрана магазина попыталась задержать вора, то мужчина достал из куртки предмет, похожий на гранату и стал угрожать охранникам. В итоге покупатель сбежал, оставив опасный предмет у входа в магазин.

Всех покупателей - 20 человек - эвакуировали из магазина. На место приехали взрывотехники ОМОНа и установили, что граната учебная.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемого мужчину разыскивают.