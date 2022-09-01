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Происшествия1 сентября 2022 7:39

Напавшего на инвалида мужчину задержали в Петербурге

Подозреваемый принес свои извинения пострадавшему
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Напавшего на инвалида мужчину задержали в Петербурге

Напавшего на инвалида мужчину задержали в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который напал на инвалида и отобрал у него телефон. По данным следственного комитета города, 27-летнего подозреваемого задержали 31 августа 2022 года. После этого мужчина решил раскаяться на камеру.

- Прошу прощения, что напал. Прошу прощения у него лично, - заявил на видео подозреваемый.

Ограбление произошло утром 26 августа 2022 года на улице Коллонтай. 27-летний местный житель, который ранее уже был судим, стал угрожать ножом своему знакомому, 29-летнему мужчине, инвалид третьей группы. Силой грабитель отнял у беззащитного телефон и сбежал.

В первую очередь история про ограбление стала распространяться по социальным сетям и привлекла внимание главы СК России Александра Бастрыкина. Тот потребовал возбудить уголовное дело и немедленно заняться расследованием.

Сейчас подозреваемому уже предъявлено обвинение и решается вопрос о мере пресечения.