Больше половины месячной нормы осадков выпало за два дня дождя в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Дождь в Санкт-Петербурге идет уже третьи сутки, то небольшой моросью, то сильным ливнем. На первые два дня, которые выпали на 30 и 31 августа 2022 года, туча вылила на город больше половины месячной нормы осадков. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- За прошедшие двое суток выпало очень большое количество осадков и в Санкт-Петербурге и по территории Ленинградской области. В городе осадков отмечено до 50 мм, что составляет 57 процентов от месячной нормы, - сообщил синоптик.

Но больше всего залило Ленинградскую область. В отдельных районах объем дождей превысил месячную норму осадков. Так, в Новой Ладоге за два дня выпало 88 мм, что составляет 114 процентов от нормы. Винницы и вовсе залило 90 мм дождя. Еще больше в Сосново - 96 мм. И рекордсменом стал Шлиссельбург с показателем в 196 мм дождя за два дня.

Сейчас циклон "Орнелли" постепенно уходит на северо-восток. В ближайшие дни дожди пока останутся, но будут уже не постоянными и менее интенсивные.