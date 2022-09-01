Безымянный проезд в Калининском районе Петербурга назвали в честь поэтессы Натальи Грудининой

Безымянный проезд в Калининском районе назван в честь петербургской поэтессы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге безымянный проезд в Калининском районе теперь будет носить имя поэтессы Натальи Грудининой. Он располагается между улицами Демьяна Бедного и Ольги Форш. Постановление о присваивании названия новой улице 1 сентября 2022 года подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- Безымянному проезду от улицы Демьяна Бедного до улицы Ольги Форш в Калининском районе присваивается наименование улица Натальи Грудининой. Названия многих улиц в этом районе связаны с темой культуры и просвещения - улица Ольги Форш, Брянцева, Учительская и другие, - рассказали в правительстве города.

Петербургская поэтесса родилась в 1918 году, когда город еще назвался Петроградом. Скончалась в Петербурге в 1999 году. Наталья Иосифовна была не только поэтесса, но еще и переводила Эдгара По, Байрона, а также поэтов народов СССР.