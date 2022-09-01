Онлайн-голосование за кандидатов в Общественный штаб по реновации началось в Петербурге

ЗакС запустил онлайн-голосование за кандидатов в Общественный штаб по реновации Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге началось онлайн-голосование за кандидатов, которые станут членами Общественного штаба по реновации. Голосование запустили 1 сентября 2022 года на официальном сайте Законодательного собрания города. Штаб займется спорными вопросами и сможет, при необходимости, вносить поправки в закон о комплексном развитии территорий.

- Онлайн-голосование продлится с 1 по 15 сентября, - сообщили в ЗакСе.

На голосовании представлены 12 районов города: Выборгский, Кировский, Калининский, Колпинский, Красногвардейский, Красносельский, Курортный, Московский, Невский, Петродворцовый, Приморский и Фрунзенский. Это те районы, в которых есть дома, попадающие под закон о реновации. По каждому району можно проголосовать за одного из кандидатов.

Районы, которые не попали в голосование, в штабе будут представлять депутаты парламента.