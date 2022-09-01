Мошенники лишили пенсионерку из Стрельны квартиры за 8,5 млн рублей

Пенсионерка из Стрельны продала квартиру, выписалась из нее и отдала деньги мошенникам Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Стрельне Санкт-Петербурга пенсионерка стала жертвой мошенников, оставшись без квартиры и всех накоплений. Как стало известно 1 сентября 2022 года, 79-летней женщине еще 12 августа начали названивать неизвестные люди с разных номеров, убеждая ее, что для сохранения накоплений деньги надо перевести на какие-то счета. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 16 августа женщине позвонил "полицейский" и заявил, что мошенники пытаются отобрать у нее квартиру. Мужчина убедил старушку, что ей надо поменять кадастровый номер, заключив договор купли-продажи, - рассказал источник.

Поверив обманщикам, бабушка оформила договор, получила 8,5 миллионов рублей на сделке, а деньги перевела на счета мошенников для "защиты".

По факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемых разыскивают.