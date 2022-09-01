Новый театральный сезон в Мариинском театре откроется 2 сентября «Пиковой дамой»

Фото: Мариинский театр, Наташа Разина

В пятницу, 2 сентября, в Мариинском театре стартует новый театральный сезон. Он станет юбилейным, 240-м по счету. Для зрителей подготовили более 80 постановок под любое настроение и интересы, в программе заявлены балеты, оперы, симфонические и театрализованные концерты.

Откроет череду показов опера Петра Чайковского «Пиковая дама», поставленная по легендарному одноименному произведению Александра Пушкина. Заведовать музыкой будет бессменный худрук театра дирижер Валерий Гергиев.

- Опера «Пиковая дама» – это захватывающий музыкально-психологический триллер... Все три ее действия, все семь ее картин пронизаны единой темой, мучившей Чайковского всю жизнь, – темой абсолютного зла, являющего себя как фатум и всепобедительная смерть, - описали оперу в пресс-службе Мариинского театра.

После яркого открытия эстафету показов примут оперы «Иоланта», «Итальянка в Алжире», «Царская невеста», «Евгений Онегин», балет «Двенадцать» и масса других постановок.

Билеты на шедевры оперы и балета, а также концерты весьма доступные: в среднем, их цена стартует от 1200 рублей. Популярные постановки обойдутся дешевле, их цена начинается от 600-1000 рублей, а вот редкие спектакли – дороже, от 1800-2900 рублей.

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