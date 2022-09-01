Беглов поздравил школьников Мариуполя с 1 сентября

Александр Беглов поздравил школьников Мариуполя с Днем знаний Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга поздравил детей Мариуполя с Днем знаний. Градоначальник обратился к школьникам 1 сентября 2022 года и пожелал им хорошей учебы. Об этом рассказали в Смольном.

- Вы начинаете учебный год в обновленных школах и отремонтированных классах. Это подарок петербуржцев, - отметил Беглов.

Градоначальник также рассказал, что школьникам Мариуполя, в качестве подарка от Петербурга, отправили учебники, методички и книги для школьных библиотек.

Также Беглов передал привет детям, которые минувшим летом отдыхали в лагере Петербурга и добавил, что остальных школьников город ждет на зимние каникулы.