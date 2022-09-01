Лжеминер испортил 1 сентября первоклассникам гимназии 402 в Петербурге

Лжеминер эвакуировал первоклассников с торжественного празднования 1 сентября в гимназии 402 в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Лжеминер спровоцировал эвакуацию гимназии №402 в Петербурге. Все произошло утром 1 сентября после торжественной линейки. О происшествии рассказал в соцсетях отец одного из первоклассников. Ребятишек только рассадили по местам в классе, начался вводный урок и вдруг – объявили эвакуацию.

- Поступил анонимный звонок о минировании. Все прошло спокойно, без суеты. Персонал действовал грамотно и слаженно. Первоклашек отпустили по домам, - рассказал очевидец в группе «Колпинский район» во «Вконтакте».

Лица у первоклассников были немного потерянные, но были и те, кто радовался, что школьные будни сдвинулись на еще один день. Гимназию осмотрели полицейские, в том числе саперы. Об окончании работ правоохранителей пока не сообщается.