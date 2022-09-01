Проезд на Васильевском острове Петербурга ограничат почти на три года с 3 сентября

Проезд по Английской набережной и Приморскому шоссе Петербурга ограничат с 3 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 3 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге введут ограничения для автомобилистов в семи районах города. О этом предупредили в государственной административно-технической инспекции. На Васильевском острове ограничения введут почти на три года. С 3 сентября 2022 года по 9 апреля 2025 года ограничат проезд транспорта по 20-21-й линиям В.О. от Среднего проспекта В.О. до Большого проспекта В.О.

- В Приморском районе до 21 сентября будет затруднен проезд по Приморскому шоссе от улицы Савушкина до Планерной улицы из-за ремонта дороги, - сообщили в ГАТИ.

С 3 по 27 сентября будет ограничен проезд по Английской набережной начиная от площади Труда прямиком до набережной Ново-Адмиралтейского канала. В Пушкине на месяц до 2 октября закроют Дворцовую улицу от Московской улицы до Академического проспекта. В центре до 13 сентября ограничат проезд по Воскресенской набережной от проспекта Чернышевского до Потемкинской улицы.

Также на сутки по 4 сентября будет ограничен проезд по Минеральной улице от Арсенальной улицы до улицы Ватутина и по улице Пилотов у Штурманской улицы.