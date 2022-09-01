Фура пробила дыру в автобусе на трассе под Петербургом

Фура снесла автобус на трассе в Ленобласти Фото: принтскрин видео.

Жесткая авария произошла на трассе А-180 "Нарва" под Санкт-Петербургом. Днем 1 сентября 2022 года фура гнала по узкой части дороги, решила пойти на обгон впереди движущегося автобуса, и "зацепила" его, буквально пробив дыру. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Фура зацепила автобус на трасса А-180 недалеко от деревни Ополье, - рассказали свидетели.

Но судя по видео с места аварии, фура не просто "зацепила" автобус. В месте, где грузовой автомобиль прошелся по транспорту, осталась огромная дыра, около полутора метра в диаметре, а может и больше. Салон автобуса пострадал очень сильно.

Благо, в момент аварии в автобусе людей не было, поэтому никто не пострадал. Сейчас на месте ДТП его участники ожидают спасательные службы и сотрудников ГИБДД.