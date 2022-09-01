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Звезды1 сентября 2022 10:55

Архитекторы показали эскизы скульптуры «Ленинградскому учителю»

1 сентября начался полуфинал конкурса на лучший проект
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Появились первые эскизы скульптуры "Ленинградскому учителю". Фото: online47.ru

Появились первые эскизы скульптуры "Ленинградскому учителю". Фото: online47.ru

Архитекторы показали эскизы «Ленинградскому учителю». Напомним, в Ленобласти продолжается конкурс на лучший проект будущей скульптуры. 1 сентября стартовал полуфинал. Друг с другом состязаются пять команд архитекторов. Эскизы оказались в распоряжении online47.ru. Все скульптуры, так или иначе, отражают высокую миссию учителя.

- Сейчас скульпторы готовятся к «контрольной работе». Архитекторы должны будут создать миниатюры и разработать полноценный проект, - уточняют в издании.

Добавим, что победителей конкурса будет трое, они разделят 1 миллион рублей. Но архитектору, занявшему первое место, отдадут предпочтение при реализации проекта. Саму скульптуру «Ленинградского учителя» хотят установить в Гатчине на бульваре Науки, возле улицы Коли Подрядчикова.