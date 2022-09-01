Четверо детей пропали накануне 1 сентября в Петербурге

Четверо детей пропали в Петербурге накануне 1 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге накануне 1 сентября 2022 года пропали четверо детей. Двое не вернулись домой в Выборгском районе, еще двое пропали в Московском районе Северной столицы. Об этом сообщает "Мойка78".

- Полиция в Петербурге ищет четверых детей, пропавших в городе за сутки в двух районах города. Все они ранее уже сбегали из дома, - пишет издание.

Так, в Выборгском районе в отделение полиции обратилась местная жительница и заявила, что пропали две девочки-подростки 15 и 16 лет. О местонахождении детей ничего не знает.

Ученица седьмого класса школы пропала в Московском районе Петербурга. Известно, что она состоит на учете по делам несовершеннолетних. В этом же районе без вести пропал 12-летний мальчик. Сообщается, что ребенок ранее уже пропадал и тоже состоит на учете.

На данный момент по всем случаям проводятся проверки и устанавливается местонахождение детей.