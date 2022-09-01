Охранник ЖК поймал нелегальных мусорщиков и заставил убрать свалку в Московском районе Петербурга

Охранник ЖК поймал мужчин и заставил убрать незаконную свалку в Московском районе Петербурга, которую они устроили Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге охранник одного ЖК, расположенного на Витебском проспекте, поймал нелегальных мусорщиков, которые сбрасывали строительный мусор на пустыре. Бдительный мужчина не только не закрыл глаза на происходящее, но и заставил мусорщиков убрать всю свалку. Об этом 1 сентября 2022 очевидцы рассказали в социальной сети.

- В Московском районе за ЖК на Витебском проспекте нелегальные мусорщики облюбовали пустырь и сваливают там строительный мусор. Одних таких поймал местный активист охранник в ЖК и попросил собрать и забрать не только тот мусор, который выкинули они, но и две кучи которые были рядом, - рассказали свидетели.

Мужчины, под строгим присмотром охранника, забрали весь сваленный хлам и увезли. Правда куда - на мусорку или до ближайшего другого пустыря, неизвестно.

Пользователи соцсетей высоко оценили поступок охранника и даже предложили ему выдвигаться в депутаты.