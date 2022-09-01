Полиция задержала мужчину за убийство пенсионерки в центре Петербурга более 20 лет назад

Полицейские раскрыли в Петербурге убийство пенсионерки 20-летней давности Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция раскрыла убийство пенсионерки 20-летней давности. 68-летнюю жительницу Адмиралтейского района жестоко зарезали ударом ножа в шею. Ее труп был найден в квартире дома 121 по набережной реки Фонтанки зимой 2001 года. Подробности убийства рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти 1 сентября 2022 года.

- В марте 2001 года было возбуждено уголовное дело об убийстве. Но подозреваемого не могли найти более 20 лет, - сообщили в полиции.

В итоге подозрение пало на мужчину, который жил на этаж выше убитой. На тот момент ему было 18 лет. По данным полиции, парень напал на женщину из-за ее накоплений. Пенсионерка пыталась дать отпор соседу, но не смогла. Парень зарезал жертву, забрал ее деньги и сбежал.

Вечером 31 августа 2022 года у дома 95 по проспекту Римского-Корсакова полиция задержала подозреваемого. Сейчас ему уже 39 лет, раньше был судим за наркотики.