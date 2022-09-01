Ограбившего кондуктора автобуса в Петербурге пассажира задержала полиция

В Московском районе задержан гражданин, ограбивший кондуктора автобуса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который напал на кондуктора автобуса. Инцидент произошел поздно вечером в Московском районе города. Пассажир ударил кондуктора и отнял у нее телефон. Его поймали 31 августа 2022 года, рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В 23:21 часов 24 августа 2022 года в полицию позвонил водитель автобуса, который рассказал, что пассажир напал на кондуктора прямо в салоне транспорта, - сообщили в полиции.

Было установлено, что когда автобус находился у дома 157 по Московскому проспекту, один из пассажиров ударил 28-летнюю кондукторшу, забрал у нее телефон и быстро выскочил на улицу.

Подозреваемого задержали у дома 10 по Московскому проспекту. Им оказался 32-летний мужчина. Сейчас он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.