100 уникальных российских товаров представят на выставке SobMaExpo с 7 по 8 сентября

Выставка SobMaExpo с сотней российских уникальных товаров пройдет с 7 по 8 сентября в Москве. Фото: sobmaexpo.ru

Более 100 уникальных российских товаров представят на выставке SobMaExpo. Она пройдет с 7 по 8 сентября в Крокус Экспо в Москве. Отечественные производители расскажут о разнообразной продукции, выпускаемой под собственной торговой маркой и пользующейся большой популярностью на рынке ритейла.

Список российских товаров обширный. На выставке можно посмотреть на нашу косметику, БАДы, аптечную продукцию и средства бытовой химии. Например, компания из Невинномысска покажет легендарный лак для волос «Прелесть», которым пользовались еще мамы и бабушки. За молочную продукцию отвечают фермерские предприятия Костромы, а за рассаду цветов и овощей – известное хозяйство Куропаткиных. Но это лишь малая часть всех деталей выставки.

- В SobMaExpo примут участие производители мармелада, масла, меда, чая для похудения, киселя, корма для животных, полуфабрикатов, приправ, влажных салфеток, растворимых капсул для стирки и многого другого. Среди розничных сетей, подтвердивших свое участие в переговорах: Хороший Выбор, OZON fresh, МАКСИ, АШАН, Губернские аптеки, Перекресток, Яндекс Маркет, SPAR Russia, IRIS, Читай-Город, Эрка Фарм, Евроопт (Беларусь), 7+Я, - делятся организаторы.

Кроме этого выставку дополнят деловой программой. В Крокус Экспо пройдет конференция по собственной торговой марке, на которой эксперты обсудят, как найти хорошую альтернативу импортному сырью и нащупать баланс между издержками на производство и качеством итогового продукта.