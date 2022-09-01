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Общество1 сентября 2022 13:27

Уличные фонари в жилом квартале Московского района Петербурга появятся в конце 2022 года

Речь идет о квартале между улицей Победы, Московским проспектом и Бассейной улицей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В конце 2022 года в одном из жилых кварталов Московского района появится наружное освещение

В конце 2022 года в одном из жилых кварталов Московского района появится наружное освещение

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга обещают, что уличные фонари в жилом квартале Московского района, который ограничен улицами Победы и Бассейной, а также Московским проспектом, появятся в конце 2022 года. Пока что специалисты ведут работу по монтажу опор и светильников. Об этом 1 сентября рассказали в Смольном.

- На территории квартала находятся три детские площадки, социальные учреждения. Новый осветительный комплекс сделает комфортнее и безопаснее передвижение пешеходов и автотранспорта в границах квартала, - рассказали в комитете по энергетике и инженерному обеспечению города.

Сейчас уже забетонированы 44 места под фонари. Всего в квартале установят 72 светодиодных светильников на 44 опорах. Освещение подключат к автоматизированной системе управления, поэтому управлять им можно будет дистанционно.