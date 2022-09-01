Суд Петербурга запретил два подростковых паблика из-за «рекламы по смене пола»

Суд Петербурга запретил два подростковых паблика за «рекламу действий по смене пола» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге Василеостровский районный суд запретил два подростковых паблика в социальной сети "ВКонтакте". В группах публикуют фотографии молодежных звезд, тиктокеров, блогеров, рассказывают о том, кто похудел, и кто с кем встречается. Однако экспертиза нашла и пропаганду транссексуальности. Об этом 1 сентября 2022 года рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

- В прокуратуру обратилась жительница Петербурга с жалобой на паблики в соцсети под названиями "ВПШ" и "СРЧ", которые публикуют информацию, причиняющую вред здоровью и развитию несовершеннолетних, - рассказали в пресс-службе.

Интернет-группы были отправлены на экспертизу в Петербургскую академию постдипломного педагогического образования. Специалисты заключили, что паблики ропагандируют транссексуальность, а также трансгендерность, рекламируют действия по смене пола. А это может причинять вред детям и подросткам.

В итоге суд признал информацию в пабликах запрещенной.