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Общество1 сентября 2022 13:40

Суд Петербурга запретил два подростковых паблика из-за «рекламы по смене пола»

Экспертиза нашла в публикациях групп пропаганду транссексуальности
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Суд Петербурга запретил два подростковых паблика за «рекламу действий по смене пола»

Суд Петербурга запретил два подростковых паблика за «рекламу действий по смене пола»

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге Василеостровский районный суд запретил два подростковых паблика в социальной сети "ВКонтакте". В группах публикуют фотографии молодежных звезд, тиктокеров, блогеров, рассказывают о том, кто похудел, и кто с кем встречается. Однако экспертиза нашла и пропаганду транссексуальности. Об этом 1 сентября 2022 года рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

- В прокуратуру обратилась жительница Петербурга с жалобой на паблики в соцсети под названиями "ВПШ" и "СРЧ", которые публикуют информацию, причиняющую вред здоровью и развитию несовершеннолетних, - рассказали в пресс-службе.

Интернет-группы были отправлены на экспертизу в Петербургскую академию постдипломного педагогического образования. Специалисты заключили, что паблики ропагандируют транссексуальность, а также трансгендерность, рекламируют действия по смене пола. А это может причинять вред детям и подросткам.

В итоге суд признал информацию в пабликах запрещенной.