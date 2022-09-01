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Здоровье1 сентября 2022 14:50

Вакцина «ЭпиВакКорона» появилась в 31 больнице Петербурга

Полным списком адресов поделились в комздраве
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
"ЭпиВакКорону" привезли в Петербург. Вакцина доступна по 31 адресу.

"ЭпиВакКорону" привезли в Петербург. Вакцина доступна по 31 адресу.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге вновь появилась альтернатива популярной вакцине от коронавируса «Спутник V» - «ЭпиВакКорона». Прививка доступна по 31 адресу, в поликлиниках и больницах в разных районах города. Полный список медучреждений опубликовал комитет по здравоохранению Северной столицы. Произошло это спустя день после заявления главы комздрава Дмитрия Лисовца о том, что пик коронавируса в Петербурге преодолен. Но чиновники и медики подчеркивают, что расслабляться рано, ведь осенью может начаться очередной рост заболеваемости инфекцией.

- В городские поликлиники поступила вакцина «ЭпиВакКорона». Публикуем адреса медучреждений для желающих привиться ею. Вакцина доступна в 10 районах: Красногвардейском, Центральном, Пушкинском, Приморском, Невском, Курортном, Красносельском, Кировском, Калининском и Выборгском, - отмечают в комитете.

Добавим, что полный список мест, где можно привиться «ЭпиВакКороной», доступен на сайте комздрава Петербурга по ссылке.