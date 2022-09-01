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Происшествия1 сентября 2022 15:08

Водитель погрузчика сбил ребенка в строительном гипермаркете на севере Петербурга

Мужчина двигался к складу и не заметил маленького мальчика
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В "Леруа Мерлен" на улице Руставели в Петербурге погрузчик сбил маленького мальчика.

В "Леруа Мерлен" на улице Руставели в Петербурге погрузчик сбил маленького мальчика.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Водитель погрузчика влетел в ребенка в строительном гипермаркете на улице Руставели в Петербурге. О происшествии сообщили в пресс-службе городской прокуратуре. ДТП в магазине произошло вечером 31 августа. По данным прокуратуры водитель электропогрузчика двигался к складу и не заметил, как ему под колеса выбежал маленький мальчик. К пострадавшему ребенку тут же ринулись очевидцы. Пришлось вызывать скорую.

- Мальчик выбежал из-за стеллажей. Ребенка госпитализировали, его лечат медики. По факту происшествия проводится процессуальная проверка. Ее ход контролирует прокуратура Калининского района, - уточнили в пресс-службе прокуратуре Петербурга.

О точных травмах мальчика пока информации нет.