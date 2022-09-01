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Общество1 сентября 2022 16:54

Огромная сеть городских ларьков появится в спальных районах Петербурга

Смольный хочет сдавать в аренду около 300 киосков
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
От 200 до 300 городских ларьков могут установить в Петербурге в ближайшие 1,5 года.

От 200 до 300 городских ларьков могут установить в Петербурге в ближайшие 1,5 года.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Около 300 городских ларьков установят в Петербурге в ближайшие полтора года. Об этом заявил глава комитета по промышленной политике и торговле Кирилл Соловейчик, выступавший перед депутатами Заксобрания на «нулевых чтениях». Как пишет «Петербургский дневник», парламентарии поддержали идею Смольного устанавливать киоски в едином стиле, которые потом можно было бы сдавать в аренду предпринимателям.

- Этот опыт в Москве достаточно хорошо принят. В первую очередь мы смотрим на спальные районы, - уточнил депутатам Кирилл Соловейчик.

По данным профильного комитета, до конца 2022 года в городе появится 100 таких киосков. А в 2023 – еще 200. На развитие проекта Смольный просит еще 360 млн рублей. Депутаты согласились с запросом, но предложили подвести промежуточные итоги инициативы через год, а также провести отдельное совещание с детальным обсуждением «реформы ларьков».