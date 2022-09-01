Красивая радуга на закате обрадовала жителей Петербурга в первый день осени

Радугу на закате 1 сентября заметили жители Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Красивая радуга порадовала жителей Петербурга в первый день осени. Разноцветное природное явление старалось разогнать тучи под конец самого холодного 1 сентября в истории Северной столицы, но явных прояснений на небе так и не появилось. Очевидцем радуги стал и фотокорреспондент «КП-Петербург».

Хоть что-то хорошее в этот промозглый день. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Весь день лил дождь, только сейчас прекратил. Люди хотя бы на минутку переводили дух и останавливались, чтобы посмотреть на радугу и сфотографировать ее, - поделился сотрудник «Комсомолки».

Добавим, что максимальная температура 1 сентября не превысила даже 9,7 градуса. Такого не было с 1881 года, когда метеорологи только-только начали следить за погодой и записывать все ее капризы.