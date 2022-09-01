Суд Петербурга отпустил на свободу «Раскольникова», обвиняемого в убийстве пенсионерки 20 лет назад

Суд не стал арестовывать петербуржца, обвиняемого в убийстве пенсионерки 20 лет назад. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд не стал арестовывать петербуржца Алексея Козлова, обвиняемого в убийстве пенсионерки 20 лет назад. Напомним, 39-летнего «Раскольникова 21 века» задержали 31 августа. По данным следствия, в 18-летнем возрасте Козлов жестоко зарезал соседку, жительницу Адмиралтейского района. Силовики считают, что парень узнал о богатстве старушки и пришел к ней за деньгами. Как и герой «Преступления и наказания», он подумал, что на пенсионерку будет всем наплевать. 20 лет Козлову удавалось скрываться от закона.

- По версии следствия, обвиняемый бил пенсионерку тупым предметом по голове, душил ее электропроводом и нанес удар ножом в шею. После этого он похитил из ее квартиры видеомагнитофон, две хозяйственные сумки и 170 рублей, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Однако суд посчитал, что следствие не доказало, что Козлов может надавить на свидетелей, уничтожить улики, поэтому его отпустили и запретили ему выезжать из города и Ленобласти и посещать массовые мероприятия. Сам мужчина давил на жалость тем, что он порядочный семьянин, работает и воспитывает двух маленьких детей.