Семь автобусных маршрутов изменились в Петербурге с 1 сентября

Семь автобусных маршрутов частично изменились с 1 сентября в Петербурге. Фото: комитет по транспорту Петербурга

С 1 сентября в Петербурге изменились семь автобусных маршрутов. Это «последний звонок» минувшей транспортной реформы. Изменения коснулись движения автобусов с номерами 2, 29, 74, 211, 211Э, 249 и 299. В частности, маршрут №2 продлили от Театральной площади до станции метро «Адмиралтейская». А вот трассу автобуса №29, наоборот, укоротили – теперь он едет от автостанции «Крестовский остров» до набережной Гребного канала. Зато на маршруте увеличили число рейсов, они будут стартовать с конечной остановки каждый полчаса.

- Маршрут №74 меняет направление движения по улицам в районе Смольного. У маршрутов 211, 211Э изменена трасса у станции метро «Черная речка» с переносом места высадки и посадки на улицу Академика Крылова, напротив выхода из вестибюля, - рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

Что касается маршрута №249, то он теперь заезжает на улицу Кораблестроителей. Движение автобуса №299 теперь осуществляется до СНТ «Павловское-2». Вся подробная информация по мини-реформе опубликована на сайте профильного комитета Смольного по ссылке.