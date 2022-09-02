Потепление и небольшие дожди ждут Петербург 2 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Осень началась в Санкт-Петербурге очень холодно и пасмурно. Второй осенний день продолжит пасмурную тенденцию, однако небо над городом немного рассеется, правда, без дождей совсем не обойдется. О том, какой будет погода 2 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Погоду в Северной столице продолжит формировать тыловая часть циклона, однако его воздействие будет постепенно ослабевать. В облаках появятся робкие прояснения, небольшие дожди пройдут лишь местами, а температура немного повысится, - рассказал синоптик.

Точная температура воздуха в Петербурге днем будет 11-13 градусов, по Ленинградской области всего 9-14 градусов. Ветер сохранится северо-западный до 4-9 метров в секунду, порой порывистый.

Субботняя погода изменится мало. Также будет холодно и пасмурно.