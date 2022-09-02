Машина сгорела на Московском проспекте Петербурга в ночь на 2 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В ночь на 2 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге сгорел автомобиль. Сообщение на пульт экстренной службы поступило в 2:09 часов ночи. Сообщалось, что горит машина возле дома 48 по Московскому проспекту. На место немедленно отправились спасатели, рассказали в пресс-службе МЧС города.

- По указанному адресу загорелся автомобиль марки Chevrolet, - рассказали в МЧС Петербурга.

Спасатели очень быстро потушили огонь. Однако к тому моменту, как они приехали на место, автомобиль успел выгореть по всей площади.

С огнем боролись 10 человек личного состава МЧС и две пожарные машины. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Сейчас специалистам предстоит установить причину возгорания.