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Происшествия2 сентября 2022 5:29

Машина сгорела на Московском проспекте Петербурга в ночь на 2 сентября

Огонь охватил автомобиль в 2 часа ночи
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Машина сгорела на Московском проспекте Петербурга в ночь на 2 сентября

Машина сгорела на Московском проспекте Петербурга в ночь на 2 сентября

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В ночь на 2 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге сгорел автомобиль. Сообщение на пульт экстренной службы поступило в 2:09 часов ночи. Сообщалось, что горит машина возле дома 48 по Московскому проспекту. На место немедленно отправились спасатели, рассказали в пресс-службе МЧС города.

- По указанному адресу загорелся автомобиль марки Chevrolet, - рассказали в МЧС Петербурга.

Спасатели очень быстро потушили огонь. Однако к тому моменту, как они приехали на место, автомобиль успел выгореть по всей площади.

С огнем боролись 10 человек личного состава МЧС и две пожарные машины. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Сейчас специалистам предстоит установить причину возгорания.