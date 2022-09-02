Двухэтажный дом загорелся в Колпинском районе Петербурга

Частный дом загорелся в Петербурге утром 2 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в Колпинском районе произошел пожар в частном доме. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в 7:42 часов утра 2 сентября 2022 года. Горел двухэтажный дом на Советском проспекте. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Поступило сообщение о том, что горит дом 44 на Советском проспекте. На место выехали три пожарные машины и 15 человек личного состава МЧС, - рассказали спасатели.

Прибыв на место, пожарные увидели, что пламя охватило двухэтажную постройку размером шесть на шесть метров. Спасатели принялись за работу и потушили огонь меньше чем за 40 минут.

В итоге в доме обгорела обстановка на площади 10 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас специалистам предстоит установить причину возгорания.