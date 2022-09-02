Специалисты ищут причину неприятного запаха в Гатчине

В Гатчине начались проверки после жалоб на неприятный запах Фото: Олег ЗОЛОТО

В городе Гатчина в Ленинградской области специалисты ищут причину неприятного запаха. Местные жители стали жаловаться в службы и администрацию области на смрад. Однако источник его пока что не установлен. Об этом 2 сентября 2022 года рассказали в администрации 47-го региона.

- Правительство Ленинградской области готово привлечь специализированную лабораторию и специалистов Аварийно-спасательной службы Ленинградской области для обследования канализационных коллекторов, которые также могут являться источниками запахов, вызывающих беспокойство граждан, - сообщил вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин.

Совместную работу организовали специалисты Росприроднадзора и Роспотребнадзора. Они проверят территорию в промзоне Гатчины, полигон коммунальных отходов, а также территорию рядом с железной дорогой. После заключения экспертов будут приняты меры.