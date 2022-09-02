Пенсионера сбила насмерть машина на трассе «Кола» под Петербургом

Машина сбила насмерть пенсионера на трассе "Кола" Фото: Олег ЗОЛОТО

Под Санкт-Петербургом пенсионер погиб под колесами автомобиля. Смертельная авария произошла вечером 1 сентября 2022 года на трассе "Кола". Погибшим оказался 79-летний мужчина, который решил перейти оживленную дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Около десяти часов вечера на 53 километре трассы "Кола" 50-летний мужчина за рулем автомобиля "Шевроле Авео", направляясь в сторону Мурманска сбил пенсионера, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, - рассказали в полиции.

Удар автомобиля оказался критическим для пешехода. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

На место ДТП прибыли сотрудники дорожной полиции, а также медики, которым оставалось лишь констатировать смерть мужчины. По факту ДТП проводится проверка.