Мужчину с 1 килограммом наркотиков задержали на улице в Петербурге

Мужчину со свертком наркотиков задержали в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали на улице мужчину, который нес с собой 1 килограмм наркотиков. Задержание произошло вечером 31 августа 2022 года в рамках возбужденного уголовного дела о незаконном производстве и сбыте наркотических средств. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Около 18:30 часов сотрудники полиции у дома 14 по улице Краснодонской в Красногвардейском районе задержали 35-летнего мужчину, - рассказали в полиции.

При досмотре у задержанного нашли сверток, в котором находилось запрещенное наркотическое вещество массой более 1 килограмма.

Подозреваемого взяли под стражу. В отношении него возбудили новое уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков.