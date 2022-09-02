Валентин Енокаев назначен главой комитета по транспорту Петербурга / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге назначен новый председатель комитета по транспорту. Должность занял Валентин Енокаев, который ранее был заместителем председателя. Распоряжение о назначении председателя 2 сентября 2022 года подписал губернатор города Александр Беглов.

- Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение о назначении Валентина Енокаева на должность председателя Комитета по транспорту. Ранее он занимал должность первого заместителя председателя этого комитета, временно исполнял обязанности председателя комитета, - говорится в сообщении Смольного.

Валентин Енокаев родился в Ленинграде в 1984 году. Сейчас ему 37 лет. В развитии транспорта Петербурга начал работать с 2013 года в качестве начальника управления развития транспортной инфраструктуры в АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области".