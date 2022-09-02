КАД между ЗСД и Парашютно улицей в Петербурга перекроют в ночь на 3 сентября

Внешнее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют для демонтажа третьей опоры Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге снова запланированы перекрытия на Кольцевой автодороге. В ночь на 3 сентября 2022 года для автомобилистов будет закрыт проезд по участку между ЗСД и Парашютной улицей в связи с демонтажными работами. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- На время работ по демонтажу опоры в ночь со 2 на 3 сентября на внешнем кольце КАД будут перекрывать проезд на участке между ЗСД и Парашютной улицей, - рассказал начальник территориального ситуационного центра компании Илья Пузыревский.

Перекрывать трассу будут не на всю ночь, а два раза за ночь по 15 минут. Так, первое перекрытие запланировано на 00:00-00:15 часов, второе - с 01:30 до 01:45 часов.

Ограничения специально запланированы на ночное время, когда поток машин самый низкий.