Доход в бюджет Петербурга составит 1 триллион рублей в 2022 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге 2 сентября 2022 года состоялось заседание правительства в Смольном, на котором обсудили социально-экономическое развитие города за первое полугодие. Так, отмечается, что несмотря на экономические сложности, которые наступили по всей стране с конфа февраля, доходы в бюджет Северной столицы планируются большие.

- По нашим оценкам, планку по объему доходов в один триллион рублей мы преодолеем уже в этом году, - сказал губернатор города Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что экономика Культурной столицы "держит удар". И по всем отраслям есть рост налоговых поступлений. Поэтому доходы бюджета Петербурга продолжают постоянно расти. На данный момент, с начала 2022 года, в казну города уже поступило более 800 миллиардов рублей.