Мужчину отправят под суд за кражу денег из монастыря в Петербурге

Мужчину отправят под суд за кражу денег из храма в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет мужчина, укравший деньги из монастыря. Прокуратура Московского района 2 сентября 2022 года утвердила обвинительное заключение в отношении ранее судимого 67-летнего мужчины. Теперь его судьбу будет решать мировой судья.

- Преступление произошло вечером 21 июля 2022 года. Мужчина зашел в помещение Казанского храма, расположенного на территории Православной местной религиозной организации «Воскресенский Новодевичий монастырь» на Московском проспекте, откуда похитил коробку для пожертвований, - рассказали в прокуратуре.

В коробке находились также деньги от продажи свечей. В общей сложности он украл 18 тысяч рублей.

На данный момент по возбужденному уголовному делу уже завершено расследование. Вору грозит до двух лет лишения свободы.