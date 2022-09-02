У сгоревшей «Невской мануфактуры» в Петербурге построят жилые дома

У сгоревшей «Невской мануфактуры» появятся жилые дома Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На территории "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге, уничтоженной страшным пожаром в апреле 2021 года, построят жилые дома. Здесь планируется разместить целый жилой квартал площадью порядка 335 тысяч квадратным метров. При этом, застройщику придется обязательно отреставрировать сгоревшее здание, которое явление памятником. Об этом 2 сентября 2022 года пишет "Деловой Петербург".

- Общая площадь жилого пространства, без учета нежилых помещений, паркингов и всей инфраструктуры, составит около 500 тысяч "квадратов". Ориентировочно квартал будет рассчитан на проживание около 12 тысяч человек, - пишет издание.

Строительство будет согласовано, если застройщик также построит рядом школу на 1,5 тысячи мест, четыре детских сада, поликлинику, библиотеку и молодежный центр, а после передаст все объекты Смольному. На данный момент проект еще не согласован.