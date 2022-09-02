На 11 маршрутах автобусов в Петербурге усилили движение с начала учебного года

В Санкт-Петербурге проходит масштабное усиление автобусных маршрутов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге с начала нового учебного года усилили движение на ряде популярных маршрутов автобусов. Это сделано для того, чтобы на остановках и в салонах автобусов не было столпотворения и все пассажиры вовремя успевали на работу и учебу. Об этом 2 сентября 2022 года рассказали в комитете по транспорту города.

- Масштабное усиление связано с началом нового учебного года. В общественном транспорте в разы увеличилось число пассажиров за счет школьников и студентов, которые вернулись в образовательные учреждения, - пояснили в комитете.

Так, дополнительные автобусы были выведены на маршруты: № 34 от "Звездной" до Шушар, № 66 от Кировского завода до Канонерского острова, №145Б, 191, 246, 226, 249, 2, 8, 13 и - №127/127М.