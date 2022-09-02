Синоптик Колесов пообещал холодную погоду в Петербурге в выходные, 3 и 4 сентября

Колесов пообещал холодную погоду в Петербурге в выходные Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Осень началась в Санкт-Петербурге холодно и дождливо. Увы, и первые выходные теплом горожане не смогут порадовать. Как рассказал главный синоптик города Александр Колесов, 3 и 4 сентября 2022 года, в Северной столице будет прохладно, а в Ленинградской области ночами до плюс 2 градусов.

- Циклон уже далеко ушел от Ленинградской области, но его обширный тыл продолжит определять погоду на всем Северо-Западе. Атмосферное давление постепенно повышается, и дожди ожидаются уже кратковременного характера, - сообщил синоптик.

Днем в выходные в Петербурге стабильно плюс 11-13 градусов. Примерно такая же погода ждет и жителей Ленинградской области. Однако ночами температура воздуха может опускаться до плюс 2-7 градусов. Поэтому дачники, которые еще не успели собрать урожай с грядок, могут его потерять.