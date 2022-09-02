Одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа разрешили в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с 24 августа 2022 года началась ежегодная прививочная кампания от гриппа. К началу осени в городе уже привились более 81 тысячи человек. При этом, как отметила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению Лариса Соловьева, желающие могут одновременно вакцинироваться от гриппа и коронавируса.

- Одновременная вакцинация разрешена. Но прививку надо делать в разные участки тела, - уточнила Соловьева.

Разумеется, если у человека есть какие-либо противопоказания, то между вакцинациями лучше сделать перерыв в один месяц.

Напомним, что в этом году в Петербурге планируют привить порядка 60 процентов жителей города - это порядка 3,2 миллионов человек. Из них более 500 детей.