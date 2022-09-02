13 новых школ и 26 детских садов появятся в Петербурге в 2022 году

В Санкт-Петербурге в 2022 году появится 13 новых школ и 26 детских садов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В 2022 году в Санкт-Петербурге должны появиться 13 новых школ и 26 детских садов. Причем, к 1 сентября уже были сданы в эксплуатацию восемь учебных заведений. Строительство остальных продолжается. Об этом рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко.

- В прошлом году у нас заработала градостроительная комиссия, которая принимает решения по соответствию правил землепользования застройки в части обеспеченности любого объема возводимого строительства социальными объектами, - отметил Линченко.

Таким образом застройщики жилья возводят и социальные учреждения рядом с новыми жилыми кварталами и передают их на баланс города. Так, новые школы появились на Промышленной улице и на Комендантском проспекте, в Полюстрово и многих других районах города.