100 тысяч талонов на вакцинацию от коронавируса доступно в Петербурге

В Петербурге доступно порядка 100 тысяч талонов на вакцинацию от коронавируса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. Прививка стала наиболее актуальна из-за осеннего подъема заболеваний. Власти города советуют прививаться сейчас, когда нет ажиотажа. Так, на 2 сентября 2022 года, на ближайший месяц доступно порядка 100 тысяч талонов на вакцинацию. Об это рассказал председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

- В частности, на предстоящие выходные свободно порядка 1500 талонов, - отметил Лисовец.

В каждом районе Петербурга есть как минимум один прививочный пункт, работающий в выходные дни. Запас вакцины в городе достаточный. Сейчас доступно более 657 тысяч доз «Спутник V» и 720 доз «Спутник М». Также в Петербург поступила вакцина «ЭпиВакКорона», которую скором времени распределят между прививочными пунктами.