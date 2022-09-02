Клещи покусали более 500 жителей Петербурга в последнюю неделю лета

Более 500 жителей Петербурга пострадали от укусов клещей в последнюю неделю лета Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Под конец лета активность клещей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сократилась, но все же насекомые еще есть. Так, в последнюю неделю лета с 26 августа по 1 сентября 2022 года 545 жителей Северной столицы пострадали от укусов клещей, из них 114 детей. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре города.

- В черте города зарегистрировано 73 укуса. Большая часть произошла в Курортном районе - 30 пострадавших, - рассказали в ведомстве.

Не обошлось и без инфицирования. Среди укушенных четыре человека заразились клещевым вирусным энцефалитом. Укусы получены в Псковской области, Карелии и два случая в Приозерском районе Ленинградской области. Также 25 человек заболели иксодовым клещевым боррелиозом.

Всего за сезон зарегистрировано 29 случаев заболеваний энцефалитом и 202 случая боррелиоза.