Труп женщины в кофте с цветами нашли в Неве в Петербурге

Труп женщины в синих джинсах и черной кофте нашли в Неве у Обуховской Обороны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге из Невы выловили труп женщины. Тело обнаружили местные жители напротив дома 125 по проспекту Обуховской Обороны и вызвали спасателей. Об этом 2 сентября 2022 года сообщает издание "Мойка78".

- Бездыханное тело неизвестной женщины извлекли из Невы у дома №125 по проспекту Обуховской Обороны. При первичном осмотре на трупе следов насильственной смерти обнаружено не было, - пишет источник.

Приблизительный возраст женщины, а также описание ее внешности не называется. Известно, что на теле были синие джинсы и черная кофта с узором в виде цветов.

Тело было направлено в морг для установления причины смерти, а также личности погибшей. По факту произошедшего полиция проводит проверку.