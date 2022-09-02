Копию уничтоженного в Эстонии мемориала танка Т-34 поставят в Ленинградской области

Копию уничтоженного в Нарве мемориала танка Т-34 поставят в Ленинградской области / Фото: Дрозденко

В Ленинградской области решили установить новый мемориал танка Т-34. Это точно такой же мемориал, который был снесен в эстонском городе Нарва. Он разместится в городе Ивангород. Об этом 2 сентября 2022 года рассказал губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

- В Ивангороде , при поддержке Министерства обороны РФ , готовим площадку для установки нового мемориала - танка Т-34, точно такого же, от которого эстонские власти поспешили избавиться в Нарве, - рассказал губернатор.

Мемориал разместят перед погранпереходом, напротив музея Ивана Билибина. Место выбрано не случайно. Летом 1944 года именно в этом районе войска Ленинградского фронта прорвали оборону войск фашистов и освободили город Нарва.