Концерт пианистки Полины Осетинской отменили в Петербурге за день до выступления

В Петербурге за день до концерта отменили выступление пианистки Осетинской Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Санкт-Петербурге отменили концерт пианистки Полины Осетинской, который должен был состояться 3 сентября 2022 года. Об этом музыкант рассказала у себя в социальных сетях.

- Я приехала в Петербург. Мне только что позвонили и сообщили, что я завтра не играю в Большом зале Филармонии имени Шостаковича концерт Бетховена. Думаю, всем все ясно, - написала пианистка.

Осетинская должна была выступить в Филармонии с концертом Бетховина. Причем, ранее выступление уже переносили с 26 июня. Это должно было стать центром программы "Беседа. Игра. Прощание".

Однако сам концерт все же состоится. На официальном сайте филармонии говорится, что партию на фортепьяно, которую должна была исполнять Полина Осетинская, заметил Евгений Изотов.