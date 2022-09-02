Центр Петербурга очистили от нелегальных торговцев

В центре Петербурга поймали крупный "улов" на рейде по пресечению нелегальной торговли. Фото: vk.com/kvzpb_official

В центре Петербурга прошли рейды по поиску нелегальных торговцев. В общем-то, незаконные предприниматели и не прятались. Помимо мелких столиков с сувенирной и фруктово-овощной продукцией сотрудникам Смольного встретился даже автоприцеп с выпечкой. Махину пришлось эвакуировать. В комитете по вопросам правопорядка и безопасности отметили, что владелец потерял товар на сумму в 600 тысяч рублей.

- Прицеп нелегально занимал территорию на улице Красного Текстильщика. Необходимых документов на аренду земли у продавца не нашлось. На мужчину составили административный протокол, - рассказывают в профильном комитете Смольного.

Добавим, что рейды будут проходить и дальше. Несмотря на холодную погоду, нелегальные торговцы все равно выходят в центр города. Жаловаться на горе-предпринимателей можно в группе комитета по вопросам правопорядка во «Вконтакте».